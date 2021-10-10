Культова голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі вже рідко з'являється під прицілом камер, проте раніше зірка хвалилася модними образами при кожному зручному випадку на заходах.

Популярна актриса вважає за краще зараз триматися подалі від уваги преси і фотографів, а також не дає інтерв'ю. Однак кілька років тому, ще до розлучення з Бредом Піттом і до всіх судових розглядів артистка була помітно сміливіше.

На фан-сторінках люблять згадувати кращі образи Джолі, а також захоплюються її природними даними, адже саме через них Джолі стала прикладом для косметологів по всьому світу. На одному з таких кадрів артистка змогла довести, що виглядати добре можна і в простій білій майці.

"ЧУДОВА королева; така красива дама😍; не реально красива!; Красива ❤Лінда; красива і така розкішна; поверніть це в моду; виглядати модно завжди-це мистецтво; добре 👍; ці очі Найкрасивіші😍 🔥; любов всього мого життя; щиро, так дуже красиво і мило! Хороших і щасливих вихідних; Ви велика актриса, Я бажаю вам всього найкращого " - пишуть захоплені користувачі.

Кілька днів тому 46-річна актриса вперше за довгий час пройшлася по червоній килимовій доріжці разом з 16-річною дочкою Захарою. Причому поява артистки відразу привернуло до себе увагу завдяки її вбранню.

Нагадавши, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.

Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.