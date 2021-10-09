Учасниця шоу" Холостяк-5", починаюча співачка і подруга телеведучої Лесі Нікітюк Лія Лі народила свою першу дитину-дочку Мію, і поділилася кадрами

Як пише Politeka.net, фото і відео з малятком 30-річна Лія Лі поділилася на своїй сторінці в Інстагам.

Дівчинка з'явилася на світ 7 жовтня. Починаюча співачка розповіла, що готувалася до природних пологів, але їй знадобилося кесарів розтин. Незважаючи на це все пройшло добре і дуже швидко. З мамою і маленькою дівчинкою все в порядку.

Лію вітають друзі, шанувальники і зірки українського шоубізнесу.

"Маленька Мі", - написала Леся Нікітюк під постом, на якому Лія показала ніжку новонародженої доньки.

"Моя хороша !!!! Нарешті ти з'явилася!! Ми тебе всі дуже любимо !!! Лія - ти будеш супер мама", - також написала телеведуча.

Нагадаємо, Лія планувала весілля наприкінці березня, церемонію перенесли через карантин. А коли вона була на останніх місяцях вагітності, то розлучилася зі своїм обранцем. Вона повідомила, що відносини були токсичними. Дівчинку Лія має намір виховувати сама.

Під час вагітності Лія випустила кліп на пісню "незамінна" на підтримку всіх матерів-одиначок з хештегом #незлаМати.

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