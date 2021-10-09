Українська актриса, перша "Холостячка" і суддя популярного шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина звикла показувати в Instagram на своїй сторінці досить інтригуючі кадри з нових фотосесій.

Ксенія Мішина в Instagram показує багато різних фото, причому зі знімального майданчика Ксенія також часто ділиться різними моментами. Зараз зірка знімається в новому серіалі, а також в черговому сезоні нового українського шоу.

Незважаючи на завантажений і щільний графік, встигає актриса також взяти участь в різних фотосесіях. Причому Ксенія любить міняти образи. Цього разу Мішина показала вельми сміливі і пристрасні кадри.

У класичному брючному костюмі без Блузи і ліфчика Мішина привернула увагу впевненим виглядом і грайливою посмішкою. А в тілесному топі і сірих брюках Ксенія зробила акцент на тонкій талії. Довге розпущене волосся зробили образи ще більш кокетливими і вдалими.

Відзначимо, 32-річна актриса ретельно стежить за своєю зовнішністю, адже від краси її тіла і обличчя багато в чому залежить її кар'єра. Вона займається йогою, стежить за харчуванням і, звичайно ж, не забуває про б'юті-процедури. Актриса регулярно відвідує косметолога та інших фахівців.

Раніше актриса приїхала на масаж, знявши себе на столі під час процедури. Мішина позувала в смішний шапочці, під якою сховала своє довге волосся.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина вразила фігурою крутіше, ніж у Меган Фокс: "завжди у виграші".

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