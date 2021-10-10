Ну, які ж красені

Вже скоро українці будуть розгадувати, хто із зірок сховався під вражаючими костюмами на полюбився багатьом шоу "Маска", а поки інтерес підігрівають кадрами з журі

Як відомо, детективами проекту будуть, як і в першому сезоні Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко, Олег Винник і Дзідзьо. Фото з двома останніми і з'явилося на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.

На фото Дзідзьо обійняв колегу за плечі, і обидва розпливлися в променистих посмішках.

"Ну, які ж красені🔥 зіркові детективи шоу МАСКА @maskaukrainetv Олег Винник @olegg.vynnyk та DZIDZIO @dzidzio нагадують-розгадувати героїв будемо вже 23 жовтня о 21:00 на @kanalukraina. Ми не можемо дочекатися», - йдеться в повідомленні.

"Справжні чоловіки", - відреагували полльзователі мережі.

Вже відомо. що в новому сезоні учасники виступатимуть в таких костюмах як Грифон, Жирафа, Скандал, Робот, Фея, Пальчики, Білий Тигр.

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