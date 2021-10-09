Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з недавніх пір також пробує себе діджея, виступила в клубі і показала вельми незвичний фатальний образ в чорному костюмі.

Даша Астаф'єва щодня показує в Instagram цікаві моменти з життя, промо-фото з різних фотосесій, а також пам'ятні відео зі своїх концертів. Найчастіше Астаф'єва ввечері виступає в клубах, де ще пробує себе як діджей.

Цього разу співачка покрасувалася перед камерою в оригінальному чорно-білому костюмі і показала, наскільки добре встигла підтягнути фігуру за цей час. Також Даша показала своє вбрання перед дзеркалом, підкресливши образ аксесуарами.

Чорна сіточка з великими клітинами завершила і без того відкритий образ зірки, а довге накладне волосся надали цибулі співачки впевненості. Як правило, саме в таких нарядах Даша і виступає останнім часом.

Також Даша Астаф'єва нещодавно показала, як вирушила на Відпочинок з близькими і тепер там активно вивчає місцевість. На екскурсіях співачка не нудьгує, в той час як фотографи публікують її промо-кадри з останніх робіт.

Артистка з'явилася перед камерою в чорному боді з зав'язками і звичним макіяжем з помітним акцентом на губи. При цьому Даша встигла покрутитися перед об'єктивом і показала фігуру з різних сторін.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.