Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму "Хто зверху?" показала, як виглядає під фільтром з "накачаними губами" і зеленими очима.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу" Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу Леся Нікітюк опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведуча пританцьовує під фонову музику і показує, як змінилася її зовнішність за допомогою фільтра.

Її губи стали більше, як після ін'єкцій краси й очі стали яскраво-зеленого кольору.

"Пісня дня. Заслухалася", - підписала відео Леся Нікітюк.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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