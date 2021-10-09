Популярна українська співачка Настя Каменських, яка щасливо живе в шлюбі зі співаком і продюсером Потапом, нещодавно вирушила з чоловіком у чергову відпустку, де вже заспівала відзначитися витівкою.
Настя і Потап нерідко влаштовують відпустку і їдуть на відпочинок, де відмінно проводять час і наповнюються енергією. Саме це, за словами Каменських, необхідно кожному. Цього разу пара влаштувала відпочинок несподівано і розповіла про нього вже після того, як полетіла з України.
Заради залучення уваги не забуває Каменських також показувати спеціально відзняті короткі ролики для додатка»Тік-Ток". Як можна помітити, іноді не обходиться без незручних і неприємних моментів.
Вирішивши записати відео для фанатів, Каменських хотіла з чоловіком трохи станцювати і показати сердечко з рук, проте Потап не помітив, що стоїть не зовсім вдало і частково зламав люстру – одна з кришталевих намистин відвалилася в ході їх зйомок.
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Це розсмішило самих артистів, і вони все ж показали невдалий ролик: «зламали люстру» - коротко написала Настя.
Відзначимо, артистка веде соціальні мережі активно кожен день і публікує безліч кадрів життя. Причому нерідко Каменських критикують за зайву відвертість перед камерою і якесь хвастощі своєю фігурою в крихітних купальниках.
Раніше Каменських похвалилася райським ранком на відпочинку, де добре раніше проводила час. Сніданок на пляжі з екзотичними фруктами припав їй до смаку.
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