Відомий український співак, народний артист України Віктор Павлік, показав, як проводить час зі своїм нещодавно народженим сином Мішею-кадрами він поділився в сторіс свого Instagram.
27-річна дружина артиста Катерина, яка працює його концертним директором, подарувала співакові сина 15 червня 2021 року. Зараз пара разом з дитиною відпочиває в Туреччині.
Відзначимо, хоча у Віктора Павлика вже є діти, і вони зараз дорослі, співак зізнавався, що до маленького сина ставиться він по-іншому.
"Михасик-це мій сенс життя зараз. Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до тієї дитини, яку я притискаю до себе», - зізнавався він раніше.
Нові кадри прекрасно це демонструє. Віктор Павлік ніжно тримає дитину на руках і співає йому пісню: "Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата..."
Юна дочка Пугачової з макіяжем викликала суперечки в мережі: "Була дитиною, навіщо квапити час"
Потап з Каменських покинули Україну і записали несподіване відеозвернення: "Як ви знаєте..."
Дружина продюсера "Квартал 95" вразила зізнанням про втрату дитини: "Слава Богу, що він завмер"
Не стало відомого актора і ведучого, якого обожнювали за почуття гумору: «Покоління запам'ятають його...»
Приходько після конфлікту на "Співають всі" запропонували змінити громадянство: як вона відреагувала
Зазначимо, для Віктора Павлика Михайло став четвертою дитиною, а у Катерини це первісток.
Нагадаємо, що Катерині Репяховій стало погано на відпочинку в Туреччині: "Сподіваюся, я впораюся...".
Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова розповіла, як проводить час у відпустці: "сподіваюся, скоро у нас будуть...".
Також Politeka писала, що Віктор Павлік з новою родиною полетів з України: "не можу передати словами...".