Відомий український співак, народний артист України Віктор Павлік, показав, як проводить час зі своїм нещодавно народженим сином Мішею-кадрами він поділився в сторіс свого Instagram.

27-річна дружина артиста Катерина, яка працює його концертним директором, подарувала співакові сина 15 червня 2021 року. Зараз пара разом з дитиною відпочиває в Туреччині.

Відзначимо, хоча у Віктора Павлика вже є діти, і вони зараз дорослі, співак зізнавався, що до маленького сина ставиться він по-іншому.

"Михасик-це мій сенс життя зараз. Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до тієї дитини, яку я притискаю до себе», - зізнавався він раніше.

Нові кадри прекрасно це демонструє. Віктор Павлік ніжно тримає дитину на руках і співає йому пісню: "Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата..."

Зазначимо, для Віктора Павлика Михайло став четвертою дитиною, а у Катерини це первісток.

Нагадаємо, що Катерині Репяховій стало погано на відпочинку в Туреччині: "Сподіваюся, я впораюся...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова розповіла, як проводить час у відпустці: "сподіваюся, скоро у нас будуть...".

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