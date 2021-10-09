Популярна українська співачка Аліна Гросу влаштувала примірку весільних суконь, поділившись відповідним відео з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net.

Артистка вразила фанатів новими кадрами в соцмережі. Так, Гросу показала відео, на якому приміряє весільні сукні в салоні. Співачка продемонструвала три білосніжних вбрання, в яких вона виглядала як справжня принцеса.

Всі три сукні були з пишними спідницями і витонченими корсетами. Два з них були прикрашені білою блискучою вишивкою, а на третьому вишивка була золотою. Гросу із задоволенням крутилася перед камерою, показуючи вбрання з усіх боків.

"Дорогі мої, привіт. Яке з цих суконь вам особливо до душі? Як вам ідея, щоб я відкрила свій власний салон весільних суконь?",- написала Гросу.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Всі шикарні але 2 взагалі вогонь", "плаття покрите золотом. Я думала вже заміж виходиш, я вже зраділа", "якщо це до душі, то чому б і ні!!!! всі сукні дуже красиві", "ідея супер! Друге дуже красиве. Але взагалі я подумала що наша Алінка до весілля готується", - пишуть люди.

Зазначимо, що минулого року 26-річна Гросу розлучилася зі своїм першим чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим. Зараз співачка зустрічається з російським актором Романом Полянським, який заради неї переїхав з Росії в Україну.

Нагадаємо, ведучий шоу "Екси" Педан жорстко пожартував над Аліною Гросу.

Як повідомляла Politeka, горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвіцьку та інших зірок.

Також Politeka писала, що новий коханий Аліни Гросу пішов з сім'ї і проміняв Росію на Україну.