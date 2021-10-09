Іванна Онуфрійчук, яка в новому сезоні «Танців з зірками» замінила Тіну Кароль в якості ведучої, показала на відео, чим її побалував чоловік-мільйонер.
Відома українська ведуча порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зараз Онуфрійчук, по суті, живе "на дві країни": вона працює і проводить більшу частину часу в Україні, однак при кожній можливості літає до Швейцарії, де зараз живе і працює її чоловік – підприємець з Казахстану на ім'я Алмаз.
Через те, що вони не весь час проводять поруч, чоловік Іванни намагається часто балувати її романтичними сюрпризами. Один з них ведуча показала в новому пості.
На кадрах Онуфрійчук показує кімнату, обвішану кульками з сердечками і заставлену великими плюшевими ведмедиками. Ведуча отримала від чоловіка величезний букет червоних троянд і цілу коробку солодощів.
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"Справжній чоловік проявляє любов вчинками, турбується і підтримує, захищає від усього світу в своїх міцних обіймах. А якщо буде потрібно, то і зірочку з неба отримає, щоб кохана була щаслива", - написала Онуфрійчук.
Її передплатники тут же відреагували.
"Так класно просто мі мі мі", "ти заслуговуєш щастя я рада за тебе як за подругу", "саме так і повинно бути! Інакше це просто не любов. Бувши щасливою і коханою", "турбота і любов", "як красиво", - пишуть люди.
Нагадаємо, Онуфрійчук з "Танців з зірками" в образі Білосніжки розкрила свій секрет про Влада Яму.
Як повідомляла Politeka, Онуфрійчук з "Танців з зірками" довела, що красивою можна бути навіть у шапці-вушанці.
Також Politeka писала, що Онуфрійчук провела " інспекцію "за гримерками Зарицької, Melovinа і не тільки перед"Танці з зірками".