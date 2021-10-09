Відома ведуча Катерина Осадча зустрілася з українськими політиками, включаючи президента, для нового випуску програми «Світське життя».

Як пише Politeka.net, про це вона розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Так, Осадча побувала в Трускавці, де відбувся з'їзд партії»Слуга народу". Під час свого візиту ведуча зустрілася з представниками політичної сили: Давидом Арахамією, Русланом Стефанчуком та іншими.

Крім того, Осадча поділилася спільним фото з президентом України Володимиром Зеленським.

Для своєї зустрічі з політиками ведуча вибрала елегантне вечірнє плаття смарагдового відтінку. Її образ доповнили масивні сережки і елегантна прикраса на голові.

"Політична еліта на чолі з Президентом України - завтра о 18.30 в «Світський життя»! Ексклюзив з Трускавця", - підписала кадри ведуча.

Варто відзначити, що українці відреагували на публікацію вельми неоднозначно.

"А де еліта?", "Іспанський сором, а не еліта. Зробили шоу з країни", "сумна у нас еліта...., з цією елітою не рахується жоден світовий лідер, та й власний народ не поважає", "з цього інтерв'ю пані Осадчу, везли з" мигалками"?", "Катя, як ви це витримали?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Катя Осадча в екстравагантному образі розповіла про свої плани.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про свою мрію, розчуливши фото з синами.

Також Politeka писала, що молода співачка стала новою заміною Осадчої в" Світському житті " після Каменських і Могилевської.