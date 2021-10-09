Популярна українська співачка і головна героїня нового сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про улюблений елемент одягу, показавши себе в ньому у всій красі.
Як пише Politeka.net, відповідним постом зірка поділилася у своєму Instagram.
Так, Злата зізналася, що не може уявити свій гардероб без брючного костюма.
«Доповни його яскравими аксесуарами, соковитою помадою - і вечірній образ готовий. А може бути, просто зібрати волосся, зробити нюдовий мейк - і сміливо в офіс, на роботу. Перед цим забігши за смачним капучіно в улюблене бістро! Мій улюблений варіант: брючний костюм зручні кроси і тренч», - розповіла Огневич.
Свій пост вона супроводила серією знімків, на яких позувала саме в брючних костюмах. Серед них особливо яскравим вийшов образ співачки в зеленому костюмі. Так, Злата позувала в розстебнутому піджаку, під яким з одягу нічого не було. Особливо пікантно з таким чином виглядали тонкі ланцюжки на грудях артистки.
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Шанувальники не змогли пройти повз такого поста Злати.
«Красоточка», «неймовірна», «Злата, Я тебе обожнюю», «дуже красиво і стильно», «зелений костюм просто топчик і дуже Вам до лиця», «Злата шикарна мадам», «Злата ти сама зваблива і ніжна дівчина», - пишуть люди.
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