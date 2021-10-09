Відома українська ведуча Маша Єфросиніна вразила яскравим образом в незвичайному фіолетовому вбранні, який вона приміряла для зйомок.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Єфросиніна показала свій ефектний образ для нового епізоду шоу "Маскарад", в якому вона бере участь.

На цей раз ведучій довелося приміряти вельми незвичайний наряд з блискучою фіолетовою тканини. Сукня з довгими рукавами приковувала увагу завдяки глибокому декольте, приспущеному з одного плеча Маші. А колготи з тієї ж тканини ефектно завершували образ.

«З усією відповідальністю заявляю, сьогодні сильно смішний випуск», - написала Єфросиніна.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Богиня"", "красунчики включили ! Чекаємо Вас", "який ефектний образ", "Wow ! Ось це плече", "Маша прекрасна», завжди стильна", "красива ! Дуже йде цей колір", "Марія, ви шикарні", "Наряд вогонь", "божественний наряд! Як іде"", "найкраща команда я вас обожнюю просто дивлюся ще з фабрики зірок», - пишуть люди.

Нагадаємо, у Мережу потрапили кадри закулісся нового випуску шоу "Маскарад" з Єфросиніною і Ткачем.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з кам'яним обличчям "проїхалася" по шанувальнику, подробиці.

Також Politeka писала, що Єфросиніна у вечірньому образі вразила зовнішнім виглядом і одкровенням.