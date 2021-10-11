Культова голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі практично не знімається в нових кінострічках, проте шанувальники часто згадують кращі образи актриси в її останніх фільмах.

Відома актриса може похвалитися досить великим списком ролей, які зробили її ще популярнішою, ніж раніше. Причому деякі образи у фільмах стали культовими, а стильні вбрання Джолі досі вважаються прикладами для багатьох жінок.

Сама зірка і в реальному житті дотримується консервативного стилю без зайвої відкритості, тому привертає увагу до себе саме стрункою фігурою і унікальними рисами обличчя. Шанувальники вирішили згадати в Instagram, один з образів Анджеліни, який їм запам'ятався.

Ще до екстремального схуднення артистка підкреслювала тонку талію силуетними сукнями довжини міді і акуратними аксесуарами, розпускаючи локони. У фільмі Джолі постала з нового боку:

"OMG, хто ця феноменальна красуня, королева ангелів, яка робить мене щасливим; назва фільму?; ідеальна Міс Чарівність; хочеться бачити більше таких образів😢; Шикарний хороший вигляд😮; така красива😍; ідеальна леді, так треба вміти», - пишуть фанати.

Як відомо, після розлучення з Бредом Піттом Джолі почала вести більш закритий спосіб життя, практично відмовившись від появи на червоних доріжках і світських заходах. Втім, останнім часом актриса знову стала зніматися у великих проектах і частіше виходити в світ.

А тим часом шанувальники продовжують регулярно знаходити нові та архівні фото Анджеліни, і публікувати їх у фан-групах. На одній з таких сторінок в Instagram з'явився кадр з молодою Анджеліною.

Нагадавши, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.

Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.