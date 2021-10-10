Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк сьогодні, 10 жовтня, святкує свій день народження - знаменитий чоловік привітав її найпершим.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий проводить з коханою дружиною весь вільний час і багато подорожує, а парочка є прихильниками активного способу життя. Цього разу шоумен показав, що він ще той винахідник і приготував сюрприз для своєї дружини.

Христина запостила в Instagram фото зі святкування свого дня народження.

Володимир заздалегідь підготувався до святкової події. Ведучий домовився з батьками дружини, поїхав купив їй букет квітів і безліч повітряних кульок. Рівно опівночі вони всією сім'єю стали вітати Христину. Рідні співали для неї Happy Birthday to You, вручили святкове тістечко і засипали конфетті.

"Це було дуже круто і смішно, і з такою любов'ю до мене", - написала Христина в підписі до кадрів.

Іменинниця також вже встигла показати, що їй подарувала мама. Христина похвалилася каблучкою з білого золота. Вранці Христину привітали її друзі. Вони у святкових вбраннях співали і танцювали для неї.



Також Христина показала кадри на яких вони разом з Володимиром їдуть в авто. Як розповіла дівчина, їх чекають походи по магазинах і вечірка. Також вона подякувала друзям, які з самого ранку привітали її і подарували повітряні кульки, а також квіти.

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