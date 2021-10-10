Українська співачка Ірина Білик, якій навесні виповнився 51 рік, вразила новою зачіскою, засвітившись в компанії молодих дівчат біля розкішного рожевого автомобіля.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона засвітилася з афро-накруткою.

Білик кардинально змінила імідж, перетворившись з блондинки в красуню з русявим волоссям. Співачка позувала біля пухнастої рожевої машини, а поруч з нею стояли молоді дівчата, схожі на підлітків.

Варто відзначити, що 51-річна Ірина Білик на фото виглядала дуже молодо. Її важко було відрізнити від молодих «подружок».

"Їдемо з дівчатами на тусу. А ви, давно були на дівич-вечорі або парубочому вечорі?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ооо..нічого собі", "Машина круть. Дівчача», "Зміна образу вдалася на славу", "Ви прям помолодшали", «Машинка вогонь, супер дівчата!", "Несподівано круто, супер просто, бомба", "Ірочка, бажаю вам відмінно відпочити!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що на Ірину Білик напали під час зйомок: "Звідки ти взявся?".

Як повідомляла Politeka, Білик показала, як виглядала до пластики: "Пам'ятаю Вас таку".

Також Politeka писала, що Білик в міні засвітилася в метро:"Вау, шикарна".