Дружина відомого коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія показала кумедне фото з підросла донькою Лізою в жовтому костюмі банана.
Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського актора і шоумена Юрія Ткача, який працює в Студії "Квартал 95", Вікторія показала в мережі кумедне фото їх спільної дочки Лізи. На фотографії крихта відображена в цікавій локації і забавному костюмі банана.
Малятко Ліза стоїть у войовничій позі - вона схрестила руки, як каратист і широко розставила ноги в білосніжних кросівках. Через костюм видно тільки маленьке личко юної красуні.
У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Тренди. Ох, вже ці тренди. Мені звичайно подобається все нове, мені подобається пізнавати новий світ трендів, який створює молодь (господи, не думала, що напишу цю фразу в 30 років). Це якийсь дотик до чогось нового, до їх відчуття світу! Іноді вони лякають і абсолютно поза моїм розумінням, як би я не старалася. Але вони ж приймають нас,з нашим відчуттям життя?! Тому намагаюся з усіх сил. Але поки не готова публікувати наші спільні відео з TikTok".
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