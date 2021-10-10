Український танцюрист і хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар заговорив про минулий ефір шоу, зачепивши одкровенням свою екс-партнерку Вікторію Булітко.
Як пише Politeka.net, у новому сезоні шоу Дмитро Дікусар танцює в парі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. У минулому ефірі їх пара залишилася в шоу завдяки глядацькому голосуванню, за що танцюрист вирішив подякувати своїм шанувальникам.
"Наш Титанік не потонув минулого тижня, завдяки вам! У цьому ефірі буде жорстко... Роза і Джек вірять, що в наступній серії їх корабель продовжить своє плавання, минаючи всі айсберги! Ми танцюємо сьомими, танцюємо для вас, не пропустіть!",- підписав пост 35-річний Дікусар.
Його одкровення знайшло відгук у зірки "Дизель шоу" Вікторії Булітко, яка танцювала з Дікусаром в одному з сезонів шоу.
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"Підтримую вашу пару", - написала Булітко під фото.
Шанувальники теж підтримали своїх фаворитів.
"Вперед до перемоги", "Мій голос за вас, адже ви така класна пара!", "Шикарний Дмитро", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Дікусар не став мовчати після чергового ефіру "Танців з зірками": "Зі мною це відбувалося".
Як повідомляла Politeka, Дікусар раптово різко відповів шанувальникам: "Не безвольне м'ясо...".
Також Politeka писала, що Дмитро Дікусар став батьком, показавши дитину: "Я буду поруч, крихітка!".