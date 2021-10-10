Український танцюрист і хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар заговорив про минулий ефір шоу, зачепивши одкровенням свою екс-партнерку Вікторію Булітко.

Як пише Politeka.net, у новому сезоні шоу Дмитро Дікусар танцює в парі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. У минулому ефірі їх пара залишилася в шоу завдяки глядацькому голосуванню, за що танцюрист вирішив подякувати своїм шанувальникам.

"Наш Титанік не потонув минулого тижня, завдяки вам! У цьому ефірі буде жорстко... Роза і Джек вірять, що в наступній серії їх корабель продовжить своє плавання, минаючи всі айсберги! Ми танцюємо сьомими, танцюємо для вас, не пропустіть!",- підписав пост 35-річний Дікусар.

Його одкровення знайшло відгук у зірки "Дизель шоу" Вікторії Булітко, яка танцювала з Дікусаром в одному з сезонів шоу.

"Підтримую вашу пару", - написала Булітко під фото.

Шанувальники теж підтримали своїх фаворитів.

"Вперед до перемоги", "Мій голос за вас, адже ви така класна пара!", "Шикарний Дмитро", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Дікусар не став мовчати після чергового ефіру "Танців з зірками": "Зі мною це відбувалося".

Як повідомляла Politeka, Дікусар раптово різко відповів шанувальникам: "Не безвольне м'ясо...".

Також Politeka писала, що Дмитро Дікусар став батьком, показавши дитину: "Я буду поруч, крихітка!".