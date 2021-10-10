Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", підкорила образом для нового ефіру.

Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті шоу в Instagram з'явилося фото, зроблене під час прямого ефіру. На знімку фігуриста Зарицька позувала в сукні з ефектним декольте.

"Щоразу виходячи на сцену, Олександра Зарицька з головою пірнає в танцювальну казку, залишаючи за лаштунками свої комплекси і сльози. І сьогодні у вечір кумирів співачка зізнається, що її кумир - її партнер", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях пост викликав суперечки. Одні глядачі підтримують співачку, а інші вважають, що їй пора покинути шоу.

"Ну, по-любому краще, ніж Джамала», "Яка вона шикарна. Впевнена, красива дівчина", "Запально і легко", «Партнера якось шкода, ці підтримки чого йому варті", "Мені абсолютно не подобається. Ну ніяк. Пора вже додому", "Вони молодці! З кожним разом краще і краще! Прогрес на обличчя! Удачі!",- пишуть глядачі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька заткнула за пояс Каменських, Огневич і Тіну Кароль.

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька і Горбунов звернулися до шанувальників: "не дарма вам платять...".

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька зважилася на зміну іміджу: "довелося піти на жертви".