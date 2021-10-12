Дружина шоумена, ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Гірник 10 жовтня відсвяткувала свій день народження, і продовжує хвалитися подарунками

Як повідомляє Politeka.net, Христина в сторіс свого Instagram показала, що їй подарувала мама з вітчимом.

Дружина Остапчука розповіла, що сама вибирала подарунок. Христина показала оригінальну каблучку-ланцюжок. Вона зазначила, що прикраса зроблена з білого золота.

"Я давно його хотіла. Спасибі, мамочка і Бодя!» ,- додала Гірник.

Як повідомлялося, Остапчук заздалегідь домовився з батьками дружини, щоб влаштувати їй сюрприз на день народження. Рівно опівночі вони всією сім'єю стали вітати Христину. Рідні співали для неї Happy Birthday to You, вручили святкове тістечко і засипали конфетті.

Відзначимо, раніше Остапчук розповідав, що Подарунки коханій купує по виш-листу, тому точно знає, що не помилиться.

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