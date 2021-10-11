Відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського про заборону концертів російських зірок в Україні, яка вже набрала достатню кількість голосів.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці у Facebook продюсер, телеведучий та шоумен Ігор Кондратюк повідомив, що на сайті Президента України зареєстрував петицію про заборону виступів російських зірок для українців. Кондратюк наголосив, що виступи зірок країни-агресора до повернення Криму та повного контролю східних кордонів – нонсенс та колаборація з агресором.

Для того, щоб отримати відповідь, за три місяці петицію мають підписати 25 000 громадян. Документ, який створив Кондратюк, уже набрав 25408 підписів за 19 днів із моменту оприлюднення. Це підтверджують дані в реєстрі електронних петицій. Також новиною поділився й Ігор Кондратюк у своєму Facebook.

"Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Дякую усім, хто поставив свої підписи під нею! 🙏 Чекаємо розгляду Зеленським. Побачимо - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу ☝️", - сказав продюсер.

"Невелика перемога. Маю надію, що це лише початок", "Слухав Вас на НВ радіо.Підтримую.Вам треба частіше з'являтися в медійному просторі з політичними темами.У Вас виходить.Бажаю успіху!👍", "Дуже добре,що Ви пане Ігоре ініціювали таку петицію.Розглянуть ,чи ні,але відповідь,хоч якась, мусить бути.А під відповіддю ,відповідно,чиєсь ім'я.Тоді і спитати буде в кого.Робити щось треба,а не опускати руки! Підтримую!", - написали у коментарях до поста.

Як передає Цензор.нет, російські артисти розкритикували позицію Кондратюка. Свою думку висловили співаки Михайло Шуфутинський, Лев Лещенко, Микола Росторгуєв, який підтримує окупацію Криму.

Рaніше Politeka писaлa, що Кондратюк поставив на місце "постраждалу від цькування в Україні" Ані Лорак: "Мало мізків".

Нагадаємо, що Кондратюк вимагає заборонити виступи зірок РФ в Україні: "Це дико і безчесно".

A ще Politeka повідомлялa, що Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "Всім дякую".