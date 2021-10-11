Відомий український дизайнер Андре Тан показав, як попрощався з Дебаєм з борту літака, перед поверненням додому в Україну.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно відправився в Дубай по роботі і на відпочинок, повідомив шанувальникам, що вже повертається додому. У своїх Instagram-сторіс іменитий кутюр'є виклав вражаючі кадри нічного мегаполісу, і підписав їх прощальними словами.

На першій сторіс, яка, мабуть, була знята з таксі, можна побачити фантастичний хмарочос, один з найпопулярніших в Дубаї, а ще пишні Пальми. "Бувай, мій Дубай", - підписав кадр Андре.

Другий знімок був зроблений вже з борту літака, на ньому дизайнер показав вогні нічного мегаполісу і написав: "А мені пора додому". Схоже, Тан повертається в Україну під великим враженням від арабської країни, яку так багато показував у соцмережі під час перебування там.

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