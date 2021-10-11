Іспанські актриси Урсула Корберо і Альба Флорес, які прославилася на весь світ після виходу серіалу "Паперовий будинок", зачарували кадрами з незвичайною подружкою.

Як передає Politeka.net, всі актори популярного серіалу дуже здружилися, тому нерідко їх можна побачити разом в повсякденному житті. Крім цього, у зірок залишилося багато пам'ятних знімків, зроблених на зйомках шоу.

Нещодавно Netflix випустив п'ятий сезон серіалу, прикувавши до телеекранів мільйони людей по всьому світу. У соціальних мережах з'явилася маса фан-груп шоу, де шанувальники діляться фотографіями своїх улюблених акторів.

На одному з фото виконавиці ролей Токіо і Найробі, актриси Урсула Корберо і Альба Флорес засвітилися в обнімку з козою. Дівчата тримали незвичайну подружку на руках, притискаючись до неї.

"Люблю тебе, Токіо", «Ви прекрасні», «Прекрасні. Відмінні актриси», «Три красуні», «яке миле фото», "У цьому фото прекрасно все", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Урсулу Корберо довели до сліз під час зйомок серіалу: "Не можу повірити...".

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