Принц Гаррі і Меган Маркл вперше серйозно посварилися на людях, в результаті чого причини їх конфлікту просочилися в ЗМІ і стали черговим приводом для обговорення зіркової сім'ї.

Як передає Politeka.net з посиланням на портал News.In, сварка сталася під час ділової поїздки пари в Нью-Йорк. Меган і Гаррі зупинилися в дорогому готелі, ніч в якому коштує близько 8 тисяч доларів. Постояльці готелю стали свідками багатогодинної сварки між подружжям.

Виявилося, що причиною перепалки стало хрещення їх маленької дочки Лілібет, яка народилася 4 червня. Маркл хоче, щоб хрестини проходили в Британії, а Гаррі проти цього.

"Меган Маркл наполягає на такому хрещенні і вважає, що зможе переконати королеву офіційно дати своїм дітям титули принца і принцеси", - наголошується у виданні.

За даними ЗМІ, Гаррі вважає, що ситуація з королівською сім'єю тільки ускладниться, якщо хрестини будуть організовані в Британії. Очевидці також відзначають, що Гаррі став критикувати дорогі наряди дружини, через що Маркл "вигнала" чоловіка з запланованої вечері.

Додамо, що після того, як пара відмовилася від виконання королівських обов'язків, у Маркл і Гаррі виникли складнощі у відносинах з королівською родиною. Зараз пара живе в США і намагається знайти собі застосування в суспільному житті країни.

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