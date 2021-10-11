Українська співачка Оля Полякова провела понеділок з молодшою донькою Алісою, розповівши про її хворобу та лікування антибіотиками через нещасний випадок.

Як передає Politeka.net, в Instagram 37-річна Полякова опублікувала сторіс, записані на скляному мосту в центрі Києва. Артистка прогулювалася по парку з 10-річною донькою, розповівши про неприємності, які з нею трапилися.

"Боже, яка краса, яка золота осінь. Аліска, ти розкажеш, що у тебе з рукою?",- звернулася Полякова до доньки.

Дівчинка з небажанням стала відповідати матері, зазначивши, що її вкусив кіт.

"Кіт вкусив. І сталося зараження. І ось тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити в школу і пити антибіотики. Діти, не чіпайте чужих котів, ніколи", - звернулася Полякова до своїх шанувальників, попередивши про небезпеку.

Також Полякова поділилася кадрами прогулянки, де дочка насолоджувалася осінньою погодою, збирала листя і прекрасно проводила час з мамою.

Нагадаємо, що Полякова похвалилася своїми багатствами: "дивіться уважно!".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала оновлений будинок, який звела на березі озера: кадри.

Також Politeka писала, що Полякова в пікантному вбранні вразила кадрами під Wicked Game:"Стою така вся".