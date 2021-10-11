Українська співачка Ольга Горбачова і її чоловік, продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін відверто розповіли про проблеми в сімейному житті і перервах у відносинах.
Як передає Politeka.net, пара дала відверте інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».
Як відомо, Нікітін і Горбачова одружилися в 2007 році, а вже в 2009 році оформила розлучення. Причиною стала зрада продюсера. Як зізналася Горбачова, в той час у неї навіть були суїцидальні думки, але їй вдалося впоратися з ситуацією і знайти опору в собі. Через два роки пара знову зійшлася, а в 2016 році знову одружилася.
"Ексклюзив з Ольгою Горбачовою та Юрієм Нікітіним. Пара @gorbachovaolga і @yuriynikitin розповіла про зради, кризу у відносинах, ревнощі і рішення більше ніколи не розлучатися", - підписали відео автори аккаунта.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Обірвалося життя зірки "Службового роману", деталі трагедії: "Раптово відчула себе погано"
Автобус розбився на українській трасі, перші кадри: пасажирів забирають з місця ДТП
Перехід на зимовий час: коли українцям треба посунути стрілки годинника в цьому році
Полякова, Нікітюк та інші зірки весело привітали "маму" Вєрки Сердючки з днем народження: "Наша золота"
У коментарях глядачі стали висловлювати свою думку про зіркову пару.
"Пара, яка викликає у мене антипатію. При всіх одах своїм відносинам вони мені здаються нездоровими", "Горбачова без Нікітіна - це просто Горбачова", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Ольга Горбачова в купальнику показала, як можна виглядати в 40 років.
Як повідомляла Politeka, Ольга Горбачова зачарувала фігурою в купальнику:"До божевілля".
Також Politeka писала, що Ольга Горбачова заговорила про причини відходу зі сцени:"сімейний трилер".