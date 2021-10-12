Українська співачка Аліна Гросу сколихнула мережу ефектною появою у весільній сукні-відповідними кадрами вона поділилася на сторінці в Instagram.
Про це пише Politeka.net з посиланням на міні блог артистки. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Гросу приміряла кілька весільних суконь і покрутилася в них перед зекралом.
"Як вам ідея, щоб я відкрила свій власний салон весільних суконь? А це сукні з салону моєї улюбленої тітки", - написала співачка.
"Хороша ідея", - відреагували фоловери співачки.
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Не залишилися осторонь і колеги артистки.
Зокрема на пост відреагувала актриса Ольга Сумська, а також фаворитка Олега Винника, переможниця шоу "Голос. Діти" і "X-Фактор", співачка Еліна Іващенко.
Нагадаємо, минулого тижня Гросу повідомила про свою втрату. Пішла з життя співачки, яка ростила її з дев'яти днів.
На повідомлення тогдаотклікнулись, як представники шоу-бізнесу, так і шанувальники співачки. Зокрема відреагував син Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс, актор Ігор Скрипко телеведуча Соломія Вітвіцька.
Нагадаємо, ведучий шоу "екси" Педан жорстко пожартував над Аліною Гросу.
Як повідомляла Politeka, горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвіцьку та інших зірок.
Також Politeka писала, що новий коханий Аліни Гросу пішов з сім'ї і проміняв Росію на Україну.