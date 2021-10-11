Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" та інших проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару прогулялася по парку, спантеличивши зовнішнім виглядом, і змусивши шанувальників переживати.

Як передає Politeka.net, в Instagram у білявої красуні з'явилося фото, на якому вона представила стильний осінній лук. Сопонару була одягнена в спортивні штани і об'ємну футболку з коротким рукавом. Образ доповнила стильна шапка і косичка.

"Осінь", - коротко підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багатьох шанувальників спантеличив вигляд дівчини, яка була одягнена не по погоді. Вони почали переживати за неї, не розуміючи такого "геройства" заради фото.

"Пушка", "Як говорили у фільмі "Велика зміна", звідки ж вас таких зелененьких сюди надсилають. Гарненька", "Неймовірна краса, дуже добре, золота осінь", "Одягайтеся тепліше! Диво! Бережіть себе, ви улюблені», «Look в осінню тему прекрасний», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару в ефектному купальнику підкреслила достоїнства фігури: "Ох і гаряча...".

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