Дружина ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука, юрист Христина Горняк, 10 жовтня відсвяткувала свій день народження, їй виповнилося 35 років.

Кадрами святкування Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Привітати кохану телеведучий вирішив опівночі. Для цього він спеціально привіз її маму з вітчимом, приготував Квіти, Подарунки і кульки. Але з цього веселощі тільки почалося.

Увечері була багатолюдна галаслива вечірка в циганському стилі. Остапчуки спеціально вбралися у відповідні яскраві костюми.

Остапчук носив обраницю на руках. Всі співали пісні.

Пара навіть станцювала на столі.

Раніше Христина також похвалилася подарунком, який отримала від мами і отчина. Дружину Остапчука зізналася, що вибирала презент вона сама. Їм виявилося оригінальне кільце з білого золота.

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