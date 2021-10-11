Дружина ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука, юрист Христина Горняк, 10 жовтня відсвяткувала свій день народження, їй виповнилося 35 років.
Кадрами святкування Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Привітати кохану телеведучий вирішив опівночі. Для цього він спеціально привіз її маму з вітчимом, приготував Квіти, Подарунки і кульки. Але з цього веселощі тільки почалося.
Увечері була багатолюдна галаслива вечірка в циганському стилі. Остапчуки спеціально вбралися у відповідні яскраві костюми.
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Остапчук носив обраницю на руках. Всі співали пісні.
Пара навіть станцювала на столі.
Раніше Христина також похвалилася подарунком, який отримала від мами і отчина. Дружину Остапчука зізналася, що вибирала презент вона сама. Їм виявилося оригінальне кільце з білого золота.
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