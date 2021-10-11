Галина Куришко півфіналістка "Голосу країни", яка брала участь в шоу в команді співака Олега Винника, засвітилася разом з чоловіком Катерини Осадчої, шоуменом Юрієм Горбуновим

Галина Куришко брала участь в 11 сезоні популярного проекту, проте покинула його за крок до суперфіналу. Незважаючи на те, що здобути перемогу їй не вдалося, Куришко не отказщалась від мрії стати співачкою. Зараз вона активно займається своєю кар'єрою. На початку серпня Галина Куришко випустила дебютний альбом « "Ой зійдися, родіно".

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Галина показала фото з відомим українським шоуменом, актором і продюсером Юрієм Горбеновим.

"З найкращим ведучим України", - підписала вона фото.

На знімок активно відреагували користувачі Мережі.

"Це кайф", "Які ви красиві", - пишуть в коментарях.

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