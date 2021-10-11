Українська співачка Вікторія Смеюха, яка будує сольну кар'єру після розпаду дуету "НеАнгели", вразила несподіваними розвагами в Одесі.
Як передає Politeka.net, 35-річна харків'янка Смеюха довгий час співала в дуеті «НеАнгели», тому розпад групи виявився для неї несподіванкою. Артистка не приховувала своїх емоцій, але зібрала сили для того, щоб зайнятися власною кар'єрою.
Сьогодні Смеюха знімається в телевізійних шоу і записує нові пісні. В Instagram артистка не втомлюється ділитися з шанувальниками подробицями про своє життя.
На свіжих відео Вікторія сиділа на камені біля моря, де її забризкувало водою.
"Як я люблю Одесу. Коли потрапляєш в цю всю атмосферу, не хочеться нікуди їхати, йти, хочеться перебувати виключно біля моря. Я думаю, ніхто зі мною не буде сперечатися", - зазначила співачка.
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Вона також вирішила поміркувати про природу.
"Побачила біля моря великий камінь і пішла до нього. У світі немає нічого зайвого. Природа існує для того, щоб створювати настрій. Все на долоні. На природі завжди розслабляюся і відпочиваю, як тілом, так і душею", - підписала відео артистка.
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Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха похвалилася відпочинком біля моря:"Без зайвої суєти".
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