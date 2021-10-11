Відома співачка Ані Лорак після повернення в Україну розповіла про свої звички і поділилася сумними новинами для російських шанувальників.

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram. У ньому Лорак розповіла про свої улюблені заняття восени.

"Моя улюблена пора року-осінь. Люблю багато гуляти і будувати плани ... Іноді життя вносить свої корективи, але ми все одно дивимося з посмішкою в майбутнє і йдемо тільки вперед", - написала Лорак.

Вона уточнила, що їй довелося перенести деякі концерти в Росії, заплановані на найближчий час.

"Мої дорогі глядачі з Воронежа, Краснодара і Ростова-на-Дону, найближчі концерти #шоуTheBest переносяться, а нові дати будуть опубліковані на офіційному сайті", - повідомила шанувальникам співачка.

Вона також поділилася фотографіями, на яких показала свою прогулянку по місту в осінньому образі.

Фанати зірки тут же відреагували на її пост.

"Ви неймовірно красива", "красуня! Ех ((ну нічого, значить будемо чекати. Воронеж вас чекає завжди!", "Не уявляєте як на даний момент ваша посмішка підняла настрій ми вже так скучили", - пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно Лорак вперше з 2014 року захотіла виступити в Україні. Співачка випустила пісню рідною мовою і поскаржилася на «цькування» за те, що переїхала в Росію.

Нагадаємо, Ані Лорак вразила вирізом у тонкій сукні на зустрічі з чоловіком.

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