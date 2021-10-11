"На це можна дивитися вічно"

Солістка українського гурту Go_A, яка підкорила глядачів на "Євробаченні" цього року, підкорила шанувальників романтичним фото під час поїздки до Італії.

Як пише Politeka.net, Катерина Павленко поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, знаменитість показала мальовниче фото, зроблене в італійській комуні Позітано. На знімку Павленко позувала в чорній сукні на тлі гірського містечка і моря. Яскравий захід, яким насолоджувалася виконавиця, зробив знімок більш барвистим, а зав'язці на сукні Катерини надали її образу романтичну нотку.

Павленко позувала, стоячи до камери спиною, але повернувши голову.

Шанувальники виконавиці тут же відреагували на її пост.

"З цього треба зробити картину, яку фарбують по номерках", "очі...вогонь", "це не описати словами ... можливо саме так виглядає щастя", "на це фото можна дивитися вічно ви неймовірна", "Ой здається очі засліпило сонцем, а це наша Катюха", "Катя на очах така щаслива стала...я за неї так рада", - пишуть люди.

Відзначимо, що Go_A з піснею "Шум" зайняли 5-е місце на» Євробаченні", але були в лідерах по глядацькому голосуванню.

Нагадаємо, солістка Go_A в чорному купальнику на завязочках поніжилася на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, зірка Євробачення і солістка go_a побачилася з батьком через багато років.

Також Politeka писала, що зірку "Євробачення" солістку Go_a Катю Павленко покусали в Італії.