Творці шоу "Маска" заінтригували українців героїнею другого сезону проекту, в образі якої деякі очікують побачити популярну співачку Тіну Кароль.

Як відомо, незабаром телеглядачів чекає прем'єра другого сезону гучного проекту "Маска", в якому українські знаменитості виступають в екстравагантних образах, приховуючи обличчя під масками, а відгадувати їх особистості повинні зіркові детективи – Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко і Дзідзьо.

У новому пості на сторінці шоу в Instagram напередодні прем'єри поділилися кадрами з однією з героїнь майбутнього сезону – «Скандал».

На кадрах можна розглянути наряд персонажа у всій красі. Блискучий костюм з величезною червоною стрілкою і «багатоликою» маскою не може не привертати до себе увагу. В руках "Скандал" тримала листок з написом "Стаття 186-6". У Кодексі України Про адміністративні правопорушення під цим номером йде стаття "Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації".

"Наші герої здивують всіх у новому сезоні гіпершоу МАСКА! Залишай ❤ в коментарях для розкішної Скандал", - йдеться в публікації.

Варто відзначити, що з моменту розкриття цієї маски українці припускають, що під нею може ховатися Тіна Кароль. Адже раніше на шоу навколо її персони розгорівся скандал, після чого вона випустила пісню з такою назвою.

У коментарях українці почали гадати, хто ж приміряє на себе цей образ.

"Тіна Кароль?", "Яка краса, дуже чекаю!", "Єфросиніна може бути", "чекаю з нетерпінням новий сезон", - пишуть люди.

Нагадаємо, на шоу "Маска" розкрили цікаві секрети жирафи.

Як повідомляла Politeka, Полякова в міні з блакитним волоссям завела розведеного Дзідзьо на очах у всіх.

Також Politeka писала, що Нікітюк впізнали в модниці-жирафі за лаштунками "Маски".