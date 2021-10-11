Дружина ведучого проектів "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника поділилася атмосферними осінніми фото на своїй сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net. Як відомо, Григорій і його дружина Христина виховують трьох синів. Ведучий багато часу проводить з сім'єю, а його дружина активно веде сторінку в Instagram, де показує їх повсякденне життя.

Втім, цього разу Христина вирішила показати себе одну-без чоловіка і дітей. Жінка влаштувала для себе атмосферну фотосесію в кольорах осені.

Так, Решетник позувала під відкритим небом на тлі дерев з пожовклим листям. Головним реквізитом для знімків стала акуратна візок з гарбузами, які Христина крутила в руках.

Решетник позувала в простому білому костюмі, з мінімумом макіяжу і з розпущеним волоссям. Таким чином, її образ вийшов дуже природним.

Передплатники не змогли пройти повз її поста.

"Дуже красива Христина", "красиві кадри, і красива дівчинка на фото", "дуже красива, і фото бомба", "Чарівна", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник прокоментував возз'єднання Мішиної і Еллерта.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостячки" Решетник показав, як вони з дружиною виглядали 11 років тому.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник показав, чим займаються учасники після шоу.