Головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін розповів про те, як народження сина змінило їх з дружиною життя, і чому вони тепер вчаться заново.

Як пише Politeka.net, Добринін поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому колишній "холостяк" розповів, що вони з дружиною, Дашею Квітковою, дуже люблять подорожувати, проте з народженням сина цей аспект їхнього життя сильно змінився.

"Зараз для нас з Дашею багато відкривається з нового боку, особливо в подорожах. Так, Колись ми продумували до дрібниць гардероб, а тепер наш фокус на дитячій аптечці", - розповів Добринін.

Він зазначив, що зараз для них куди важливіше комфорт маленького Лева, ніж красиві локації, заклади та інші радощі подорожей. Проте пара не уявляє життя без поїздок.

"Тому вирішили, що чим раніше пройдемо цей етап з Левом — тим буде легше, не тільки нам, йому теж", - зазначив "холостяк".

Він додав, що свого часу їм з квітковою довелося пристосовуватися один до одного в поїздках, а зараз вони удвох звикають до подорожей з Левом. Микита підкреслив, що це тільки зміцнює їхні почуття один до одного.

"P. S. Все добре, з нами стався відпочинок. Пару днів було без гаджетів і скоро повернемося до вас", - додав Добринін.

У коментарях до посту його дружина написала: «Люблю не можу».

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