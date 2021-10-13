Народна артистка України, актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка стала відома завдяки ролі Роксолани, продовжує активно зніматися в новому проекті з Володимиром Остапчуком.

Не так давно Ольга Сумська розповіла про початок її зйомок у новій комедії "Любов і блогери", яку продюсує український телеведучий Володимир Остапчук. Цього разу в розділі Сторі Ольга показала своїй новий образ для фільму і заодно поспілкувалася з колегою.

Так, Сумська поділилася фотографіями і Відео зі зйомок, на яких постала в образі директора клубу міста Караплік пані Тамари.

У синьому атласному платті, яскравими тінями і рожевою помадою зірка дуже виділялася, а її перуку з пишною зачіскою зроблений в стилі 80-х років.

"Кого я зустрічаю на знімальному майданчику? Самого продюсера! Як приємно, звичайно, хотілося б взяти участь в шоу "Маска«, але зате я тут на зйомках» любов і блогери", - висловилася Ольга, показавши колегу і телеведучого.

Ольга Сумська на сцені може перевтілитися в будь-який образ, який задуманий сценарієм. Однак в реальному житті зірка вважає за краще одну модель поведінки, класичний образ і мінімум макіяжу.

Зараз артистка закінчила зйомки в одному серіалі і відразу ж приступила до участі в новому проекті. Причому встигає зірка також дивитися за будинком і готує різні страви, рецептами яких ділиться в Instagram.

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