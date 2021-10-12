Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, висловилася про черговий емоційний струс, що сталася з нею два тижні тому і вибила її з колії.

Цього разу Сніжана вирішила висловитися з приводу одного потрясіння, що змусило її знову задуматися про переломні моменти в житті. У приклад Сніжана навела цитату»ми вчимося від повторів".

"Пам'ятаєте мою улюблену фразу про те, що будь-яке життя, коли вона звична і в ній немає струсу, перетворюється в болото, яке різко починає смердіти? Близько 2 тижнів тому у мене трапилася така струс, і не одна. Чесно скажу, я охреніла (м'яко сказано), потім через тиждень ще більше, потім ще більше👀 Поки я не готова про це говорити, але градус ви можете собі уявити, так як, пройшовши стільки багато труднощів, мене вже «складно» здивувати🙃» - говорить Сніжана.

Вона також помітила, що не хоче включати жертву, адже складності – це розвиток для тебе. У той момент її не влаштувало все, що з нею відбувається.

"Але! Якщо це відбувається зі мною, то мені з цим і працювати!!! Зараз я багато часу перебуваю в своїй порожнечі. Прислухатися. Адже все народжується з порожнечі. І як важливо в ці моменти почути себе і не зламати свій внутрішній Дух🙏 🏻 саме їм треба займатися в складних ситуаціях. Твій Дух повинен бути бадьорим!💪 🏻 Тоді ти отримаєш «приз «і перейдеш на інший рівень у грі під назвою» життя» " - завершила свої висловлювання Сніжана.

Раніше сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу, коли Сергій зізнався, що зрадив дружині з понад сотнею жінок. Музикант підлив масла у вогонь, розповівши, що це були повії. Втім, незважаючи на прозвучали на всю країну визнання чоловіка, Сніжана вирішила його пробачити.

Також пара проходила через непростий період-Сергій звернувся до лікарів, так як його зір почав різко погіршуватися. Виконавцю довелося літати до Відня на операції.

Нагадавши, Сергій Бабкін з парасолькою в руках розповів, за що любить осінь.

Як повідомляла Politeka, Бабкін з новою зачіскою в обіймах дружини вразив зізнанням.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна в непристойному вигляді притулилася до чоловіка і розкрила правду про їхні стосунки.