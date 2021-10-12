На популярному шоу "Майстер Шеф" придумали конкурс, який викличе у всіх учасників цікаву реакцію, адже завдання буде абсолютно не з простих.

Шоу "Майстер Шеф" виходить в ефір вже багато років, повідомляє Politeka.net. За цей час багато учасників зуміли прославитися в Україні своїм талантом.

Зараз йде 11 сезон проекту, і новий випуск повинен бути цікавим. Учасникам належить приготувати страву, орієнтуючись на фото відомих місць.

За словами диктора, це найскладніше завдання сезону.

"Ви повинні вловити стиль, і зобразити його на тарілці", - вимовив один із суддів.

"Це буде епохальна війна", - заявив диктор.

Публікація на Ютуб-каналі шоу зібрала тисячі переглядів і трохи коментарів.

"Повністю втратив сенс дивитися цей випуск, мало того, що на Ютубі затримка в цілий тиждень і після відходу Амадора нахапався спойлерів, так ще й конкурс відстійний", "маячний конкурс", - обурювалися користувачі Мережі.

На кадрах можна помітити здивоване обличчя ресторатора Ектора Хіменеса-Браво.

Зазначимо, шоу "Майстер Шеф" стало виходити в Україні з 2011 року.

20 людей змагаються на проекті у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

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