Українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, похвалилася балконом в номері готелю в Греції і розповіла про вагітність, яка стала причиною "втечі" з України.

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є успішною вітчизняною телеведучою. Зірка попрацювала на багатьох канал, а останнім часом створює контент для телеканалу 1+1. Зараз Лідія разом з дочкою-підлітком Василиною, яка 5 жовтня відсвяткувала 14-річчя, вирушили на відпочинок в сонячну Грецію. Таран активно веде Instagram і там показує, як проводить з дочкою час на курорті.

На нових кадрах Таран вирішила показати балкон готелю, де зупинилася.

"Нормальний ранок, це наш лакшері-балкон, Сі в'ю, між іншим", - написала Лідія.

Також Лідія зазначила, що їй почали надходити привітання:

"Люди масово вітали мене с... вагітність".

Зірка також додала скрін статті в одному з українських видань. Там був наступний заголовок:

"Вагітна Лідія Таран чесно показала кругленький живіт: довелося виїхати з країни, щоб втекти від папараці".

На фото Лідія була в купальнику, а поруч стояла дочка Василина.

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