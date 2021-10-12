Українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, похвалилася балконом в номері готелю в Греції і розповіла про вагітність, яка стала причиною "втечі" з України.
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є успішною вітчизняною телеведучою. Зірка попрацювала на багатьох канал, а останнім часом створює контент для телеканалу 1+1. Зараз Лідія разом з дочкою-підлітком Василиною, яка 5 жовтня відсвяткувала 14-річчя, вирушили на відпочинок в сонячну Грецію. Таран активно веде Instagram і там показує, як проводить з дочкою час на курорті.
На нових кадрах Таран вирішила показати балкон готелю, де зупинилася.
"Нормальний ранок, це наш лакшері-балкон, Сі в'ю, між іншим", - написала Лідія.
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Також Лідія зазначила, що їй почали надходити привітання:
"Люди масово вітали мене с... вагітність".
Зірка також додала скрін статті в одному з українських видань. Там був наступний заголовок:
"Вагітна Лідія Таран чесно показала кругленький живіт: довелося виїхати з країни, щоб втекти від папараці".
На фото Лідія була в купальнику, а поруч стояла дочка Василина.
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