Відомий ресторатор колумбійського походження і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після повернення з Канади поділився з українцями корисним відео.

Як пише Politeka.net, шоумен опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Ектор вирішив поділитися смачним рецептом сирних панкейків з яблуком.

Для створення смачного і корисного сніданку необхідні наступні інгредієнти:

— Сир-200 гр.

— Борошно-70 гр.

— Яйце-2 шт.

– Сіль.

— Цукор-2 ст. л.

— Сода-0,5 ч. л.

— Яблуко-1 шт.

Для початку Ектор пропонує змішати тісто для панкейків. Яблуко ж потрібно просто нарізати кільцями, позбувшись від середини. Потім на сковорідку потрібно викласти шар тіста і покласти на нього шматочок яблука. Одержаний панкейк обсмажується з двох сторін до готовності.

"Супер сніданок для всіх в будинку", - назвав рецепт Хіменес-Браво.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Вогонь! Треба приготувати", "потрібно обов'язково спробувати", "як смачно", "Бомба, Я приготую", "смачного", - пишуть люди.

Відзначимо, що до цього Ектор їздив відпочивати в Канаду, яка стала для нього другою домівкою крім України, де шоумен зараз живе і працює.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво вразив рідкісним фото зі свого архіву.

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