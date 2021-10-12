Відомий ресторатор колумбійського походження і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після повернення з Канади поділився з українцями корисним відео.
Як пише Politeka.net, шоумен опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Ектор вирішив поділитися смачним рецептом сирних панкейків з яблуком.
Для створення смачного і корисного сніданку необхідні наступні інгредієнти:
— Сир-200 гр.
— Борошно-70 гр.
— Яйце-2 шт.
– Сіль.
— Цукор-2 ст. л.
— Сода-0,5 ч. л.
— Яблуко-1 шт.
Для початку Ектор пропонує змішати тісто для панкейків. Яблуко ж потрібно просто нарізати кільцями, позбувшись від середини. Потім на сковорідку потрібно викласти шар тіста і покласти на нього шматочок яблука. Одержаний панкейк обсмажується з двох сторін до готовності.
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"Супер сніданок для всіх в будинку", - назвав рецепт Хіменес-Браво.
Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Вогонь! Треба приготувати", "потрібно обов'язково спробувати", "як смачно", "Бомба, Я приготую", "смачного", - пишуть люди.
Відзначимо, що до цього Ектор їздив відпочивати в Канаду, яка стала для нього другою домівкою крім України, де шоумен зараз живе і працює.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво вразив рідкісним фото зі свого архіву.
Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав, куди першим ділом вирушив після повернення в Україну.
Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво повернувся в Україну до своєї улюблениці.