Тіна Кароль засвітилася на романтичній прогулянці з музикантом Іваном Наві, викликавши бурхливу дискусію про можливий роман в соціальних мережах.

Як відомо, після смерті свого чоловіка, Євгена Огіра, Кароль жодного разу публічно не розповідала про нові стосунки. При цьому співачці раз у раз приписують таємні романи зі знаменитими чоловіками, в компанії яких вона з'являється.

Цього разу шанувальники артистки почали бурхливо обговорювати її нові спільні фото з 29-річним музикантом Ivan NAVI, які були опубліковані на сторінці журналу Viva! Україна в Instagram, пише Politeka.net.

На нових кадрах виконавці прогулюються затишними вуличками Львова. Артисти мило посміхаються і ніжно дивляться один на одного, через що здається, ніби вони на побаченні.

"Mood of the day: знайди собі кого-небудь, хто буде дивитися на тебе так само, як Ivan NAVI дивиться на Тіну Кароль під час прогулянки по Львову", - йдеться в підписі до фото.

Втім, сам Наві в своєму Instagram розповів, що ці кадри були зняті з нагоди виходу їх з Кароль спільної пісні «Ангелі всі знають».

У коментарях до фото думки українців розділилися: одним парочка Кароль і Нави здалася милою, інші ж розкритикували будь-які спекуляції про можливі стосунки артистів.

"Була б з них красива пара", "Клааассссс Я так рада можливо це любов і я за них щаслива", "вони точно не пара!! Це розкручування Івана. Звичайний рекламний проект", "ви всі задерли приписувати тіні романи то з Потапом то з Даном тепер ще й з Нави???? А на Балана ажіотаж вже пройшов???", "Видно ж, що грають просто", "Тіна ще та артистка», - пишуть люди.

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