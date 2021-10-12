Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, що відбувається в гримерці під час її спільних зйомок з Сергієм Притулою, поділившись кадрами в своєму Instagram.
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, зараз Леся і Сергій разом ведуть шоу "Хто зверху?". Ведучі розповідали, що в результаті довгої спільної роботи у них склалися міцні дружні стосунки. Проте Нікітюк розповідала, що на зйомках вони рідко проводять час разом за лаштунками.
У нових сторіз ведуча показала той самий рідкісний момент, коли вони з Притулою проводять час разом на знімальному майданчику. Леся поділилася кадрами з гримерки, на яких показала, як розслабляється її колега.
На відео можна побачити, як Притула сидить в гримерці з закритими очима і зі смартфоном в руках. На тлі навколишнього його суєти ведучий слухає музику і емоційно підспівує виконавцю.
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"Сірожка щасливий", - підписала ці кадри Нікітюк.
Пізніше Леся вирішила провести опитування серед своїх передплатників. Вона опублікувала їх з Притулою спільне фото з питанням: "Хто кращий ведучий Хто зверху?". Однак, варіанти відповідей виявилися вельми безальтернативними: українці могли вибрати між "Леся" і "Нікітюк".
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