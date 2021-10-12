Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав, як проводить вечір в компанії своєї улюблениці, яка стежить за його зовнішнім виглядом.

Як пише Politeka.net, бізнесмен з Харкова, який прославився на всю країну завдяки участі в популярному проекті, поділився новими сторіз у своєму Instagram. На відео Михайло показав, з ким проводить вечір.

На кадрах колишній "холостяк" сидів у себе вдома на дивані, а навколо нього терлася його кішка на прізвисько Бублик. Улюблениця Заливако забралася до нього на плече і почала спочатку винюхувати, а потім лизати його волосся, ніби поправляючи зачіску господаря.

"У неї все стабільно. Кожен раз оновлює", - написав Заливако.

Коли Бублик "закінчила" розбиратися з його волоссям, він поцікавився: "Все нормально?". До цього моменту кішка злізла з його плеча.

Варто відзначити, що Заливако відомий своєю любов'ю до тварин. Він розповідав, що раніше у Нього жили рибки, хом'яки, папуги і собаки. Зараз же в будинку Михайла господарюють кішка Бублик і кіт Бруно.

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