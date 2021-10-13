Українська модель, переможниця "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко, яка активно бореться в галузі захисту прав жінок, приголомшила новою заявою.

Як відомо, в 2018-му наступного дня після перемоги в конкурсі краси "Міс Україна" Дідусенко позбавили титулу і відібрали корону за те, що вона приховала від оргкомітету факт свого заміжжя і народження дитини. А за правилами конкурсу, яким вже 70 років, учасницям не можна бути в шлюбі і мати дітей.

Дідусенко днями заявила, що збирається повернути собі титул і подала до суду на організаторів українського конкурсу краси, передає ТСН.

За словами моделі, вона це робить не заради корони, а своїх принципів. Дівчина вважає несправедливим, що материнство або шлюб стають перешкодою для участі в "Міс".

Адвокат Вероніки запевняє, що в договорі, який підписувала його підопічна, не було інформації щодо шлюбу і дітей учасниці. Тому вважає її дискваліфікацію не законною. Позов з цього приводу розглядатиме Печерський суд столиці.

Опоненти Дідусенко називають те, що відбувається піаром з її боку. Вікторія Кіосе, яка в 2018-му очолювала "Міс Україна", заявила, що конкурс краси - "це не політичний майданчик і боротися за права матерів потрібно в інших місцях".

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