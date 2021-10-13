Актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", в якому зіграла роль Валюхи, заінтригувала українців новим сезоном культового проекту.
Як пише Politeka.net, Тетяна Кравченко є популярною вітчизняною актрисою. Зірка знялася в десятках фільмів і серіалів, а також грала ролі в безлічі театральних робіт. Зірка має звання Народної артистки Росії і РРФСР. Зірка стала улюбленицею українців після шести сезонів "Сватів". Як відомо, вже зняли сьомий сезон розважального шоу і на фан-сторінці Кравченка з'явилася інформація про трансляцію.
У профілі в Instagram показали трейлер нового сезону. Як виявилося, серіал був на паузі протягом 8 років і тільки зараз покажуть продовження культового проекту. У трейлері відзначили, що новий сезон буде "Скоро", але не написали точну дату.
"СВАТИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ! На ваші екрани. Довгоочікувана прем'єра вже зовсім СКОРО!",- написано було під відео.
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Фанати подивилися відео сотні тисяч разів і написали коментарі:
"8 років чекала новий сезон, Господи нарешті", "скоріше б чекаємо", " Ура, дочекалися. Всіма нами улюблені і вже такі рідні "Свати", "а в Росії де і коли", " Ураааа, я дочекалася!!!!! Ніхто мені не вірив що буде 7 сезон, а я знала-знала", "я зараз дивлюся Свати вже багато разів дивилася ))".
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