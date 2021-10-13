Знаменитий український дизайнер Андре Тан показав в Instagram свій стильний осінній образ і зізнався, що обзавівся новими пристрастями.

Як пише Politeka.net, модельєр поділився новим фото у своїх сторіз. Як відомо, нещодавно український модельєр Андре Тан повернувся додому з Дубая, куди літав по роботі і на відпочинок. Після часу в жаркому кліматі йому довелося заново налаштовуватися на українську погоду, проте, судячи з нового знімка, цей процес завершився успіхом.

Так, Андре зробив селфі в ліфті. На знімку він позував в ефектному пальто модного молочного відтінку. Судячи з задоволеною посмішкою, модельєр був у захваті від свого нового лука.

У підписі Тан зазначив, що останнім часом йому дуже подобається саме цей світлий відтінок.

"Щось я підсів на біло-бежевий колір", - зізнався дизайнер.

Відзначимо, що нещодавно 38-річний Анте Тан після довгих років шлюбу розлучився з дружиною, Аліною Харечко. Дизайнер також зізнався, що пережив депресію і навіть приймав сильні антидепресанти. З цього стану йому допомогли вибратися фахівці.

Нагадаємо, Андре Тан зі "сльозами" заявив про хворобливе розставання.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан раптово розкритикував українських батьків, давши їм пораду.

Також Politeka писала, що Андре Тан засвітив біцепси на тренажері, висловившись про Instagram.