Шоу" Співають всі " підходить до свого логічного завершення, вже 16 жовтня відбудеться фінал, в якому за пів мільйона гривень боротимуться 14 учасників, які вразили суддів і глядачів своїм талантом

Так, у фінал проходить 28 – річний Валентин Мушинський, який вийшов на сцену народного шоу з піснею культової групи Linkin Park-Numb. Хлопцеві вдалося отримати від зоряної сотні 93 бали.

Побореться за перемогу 39-річна киянка Олена Жигарєва. Під час першого виступу вона виконала трек групи "А-Студіо" – "Відлітаю", яким підняла 89 суддів. А для співочої дуелі вибрала хіт Fergie-London Bridge і отримала за нього 90 балів.

Також шанси на перемогу має 16-річний Муаяд Абдельрахім, який заспівав пісню Андрія Кузьменка – "Люди, як кораблі".

Буде у фіналі і 38-річна Тетяна Кисільова.

У числі фіналістів також 20-річна Катя Северова, яка дуже чуттєво заспівала" Обійми "групи" Океан Ельзи " і отримала 99 балів.

13 – річна Софія Артеменко підкорила виконанням хіта Go_A-SHUM, який допоміг зібрати 99 балів і опинитися серед трійки лідерів.

Потрапила у фінал і Наталія Слаква з Івано – Франківська, яка змогла підняти 100 суддів, проникливо заспівавши хіт "НеАнгелів" - "Роман".

Група 7teens прийшла на " Співають всі!"з піснею The Hardkiss feat. Монатіка- "Кобра". Підлітки отримали 98 балів, проте згодом довелося виступати в співочій дуелі. Для цього вони вибрали трек групи Kalush – "Зорі", який приніс 95 балів.

39-річний львів'янин Єскен Поклик підкорив суддів виконанням Rolling on the River.

Також у фінал потрапила Рівненська група LIBERTY.

37 – річний Шломо Нізін з Ізраїлю отримав 100 балів за всесвітньо відомий хіт Френка Сінатри-I Love You Baby.

Також за перемогу боротиметься у фіналі 20-річний Владислав Малентьєв з міста Донецьк.

13-річний одесит Єгор Уманець потряс суддів бездоганним виконанням пісні Creep і отримав 99 балів.

Пройшла у фінал і 30-річна киянка Дарина Ковтун.

Глядачі буквально завмерли в очікуванні фіналу.

"Не розумію абсолютно. Як з такої кількості талантів можна вибрати одного переможця 🤔 чекаю ефір з нетерпінням», «немає тільки не фінал, мені малоооооо, хочу ще", " в сенсі фінал вже? А чого сезон такий короткий?» ,- пишуть в коментарях.

Проте не всі вірять у прозорість проекту.

"Пахне кумівством", "Композитор сидить у сотні, а дружина виступає, чим не доказ, адже вона не була кращою", "Згодна. Там більше половини краще її були", - пишуть в мережі.

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