Ведуча розповіла, як їй одного разу подзвонили

Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук розповіла в деталях в новому інтерв'ю, як замінила співачку Тіну Кароль в популярному проєкті.

Іванна Онуфрійчук стала ведучою на шоу "Танці з зірками" замість Тіни Кароль, пише Politeka.net. Артистка багато років була другою ведучою, але в 2021-му все змінилося.

У новому інтерв'ю в програмі Зірковий шлях телеведуча розповіла, що два роки хотіла взяти участь у проекті, про що просила творців шоу. Онуфрійчук хотіла танцювати, адже це її мрія.

У 2021-му їй подзвонив продюсер шоу, Володимир Завадюк, і нарешті запропонував їй участь, але в підсумку телеведуча відмовилася.

"Я розумію, я тільки вийшла заміж в цьому році. Ніби як у нас народжується сім'я: і я тут не встигла переїхати, і вже поїду... Цей проект вимагає повну віддачу", - розповіла зірка, зазначивши, що деякі зірки готуються до шоу за півроку-рік.

Іванна розповіла, що не була готова кинути чоловіка заради проекту.

Через місяць Завадюк запропонував стати Онуфрійчук повноцінною ведучою.

"Я кажу: "Я?! А як же Тіна Кароль? Вона ж ведуча вже скільки сезонів". - "Ну, каже, у нас під питанням стосунки з Тіною Кароль, вона, швидше за все, хоче піти, вона про це вже заявила на телебаченні. Але це питання ще вирішується, але ти подумай, - розповідала Іванна.

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