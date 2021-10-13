Син покійного українського хореографа, почесного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, повернувся в Україну, з'явившись в ефірі популярної програми.

Син Григорія Чапкса, Грег, вже багато років живе в США, передає Politeka.net. Артист заснував свою компанію "Chapkis Dance" в 2004 році, яка набрала популярність по всьому світу, і у неї є три філії в США, Італії і Україні.

Днями Грег Чапкіс прилетів в Україну, де зробив постановку номера актора Костянтина Войтенка для шостого ефіру шоу "Танці з зірками".

Цікаво, що черговий випуск був присвячений кумирам учасників. Зірки проекту ділилися історіями, розповідали про людей, які надихали їх на життєвому шляху. Так, актор Костянтин Войтенко зізнався, що Григорій Чапкіс був для нього таким. Спеціально заради Костянтина Грег прилетів в Україну з США.

У своєму пості Грег Чапкіс опублікував кілька фото з ефіру, на якому отримав захоплені оплески.

"Місія виконана ☑️ дякую", - написав він у пості.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"🇺 🇦 👍 💥вашу участь у програмі дуже вітаю!!! ✌ ☺ ", "❤️❤️Моя шалена працьовита любов ❤ ️ ❤ ️ Так пишаюся тобою!!! Ти такий неймовірно талановитий🔥 🔥 🔥", "🔥 🔥 🔥 Браво".

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